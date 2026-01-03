Esta fue la unidad de élite que logró la captura de Nicolás Maduro

-

Tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, esta madrugada, han salido a luz algunos detalles sobre la megaoperación.

EN CONTEXTO: Esta fue la última actividad oficial de Maduro antes de ser capturado

Según información brindada a la periodista Jennifer Jacobs, de la cadena norteamericana CBS News, Delta Force fue la encargada del operativo en Caracas y otros puntos simultáneos del país latinoamericano.

La coordinación sobrepasó las defensas chavistas que quedaron inutilizadas desde el inicio de la misión.

"El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado la mañana del sábado por miembros de la Fuerza Delta, la principal unidad de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos, según informaron funcionarios estadounidenses a CBS News", señaló Jacobs.

El gobierno de EU atacó instalaciones militares y estratégicas del narcogobierno de Nicolas Maduro en Caracas y otras ciudades de Venezuela



El régimen del dictador ha cometido un sinfín de delitos, reprimido a su población, generando violencia y pobreza, y es cabeza del narco pic.twitter.com/2HUazg5Kcp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 3, 2026

¿Qué es Delta Force?

Delta Force mantiene un perfil bajo pese a su reconocida eficacia en misiones de alto riesgo. La mayoría de sus operaciones son consideradas altamente confidenciales.

Esta unidad de élite está dedicada a operaciones especiales, con un rol central en la lucha contra el terrorismo internacional.

Su base está en For Bragg, Carona del Norte, y opera bajo el control funcional del Joint Special Operations Command (JSOC) y la administración del Army Special Operations Command (USASOC).

La fuerza está compuesta por cerca de 2 mil efectivos, con entre 300 y 400 operadores de combate. Además, la estructura incluye siete escuadrones, de los cuales cuatro son de asalto directo y uno está dedicado a tareas clandestinas.

Una de sus labores más reconocidas fue la Afganistán, tras los ataque del 11 de septiembre de 2001, cuando se desplegó para cazar líderes de al-Qaeda y los talibanes.