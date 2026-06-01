Autoridades localizan posible droga en contenedores provenientes de Costa Rica

-

En dos contenedores provenientes de Costa Rica se localizaron 125 paquetes con posible cocaína escondidos en compartimientos artesanales.

Un total de 125 paquetes con posible cocaína escondidos en compartimientos artesanales dentro de dos contenedores que transportaban desechos metálicos provenientes de Costa Rica fueron localizados por autoridades antinarcóticas.

Según las autoridades, el hallazgo se produjo durante un operativo desarrollado en Puerto Quetzal, Escuintla, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscales del Ministerio Público (MP).

El operativo forma parte de las acciones para combatir las redes de narcotráfico que utiliza rutas marítimas para el traslado de ilícitos.

Autoridades incautaron el pasado 30 de mayo, 800 paquetes de cocaína valorados en Q127.3 millones. (Foto: Archivo/Soy502)

Incautación

El pasado 30 de mayo, las fuerzas de seguridad informaron del traslado de un cargamento de cocaína incautado en aguas del océano Pacífico, la cual fue localizada y decomisa por la Marina de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala.

En tierra firme, se realizó el procedimiento de conteo y verificación por parte de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscales del Ministerio Público (MP).

Según reporte de las autoridades, en este operativo se incautó 800 paquetes de cocaína, con un peso total de 937 kilogramos, con un valor aproximado de Q127.3 millones.