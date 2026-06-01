PNC captura a dos deportados con órdenes de aprehensión vigentes al arribar al país

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Los hombres fueron llevados ante las autoridades competentes para iniciar su proceso judicial.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres que fueron deportados este domingo a Guatemala y que eran requeridos por la justicia por distintos delitos.

Las detenciones se llevaron a cabo en el interior de las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la avenida Hincapié de la zona 13 capitalina, como parte de los controles efectuados a personas retornadas al país.

De acuerdo con la información oficial, uno de los detenidos fue identificado como Juan "N", de 56 años, quien era buscado por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física.

Asimismo, los agentes policiales capturaron a Julio "N", de 49 años, quien tenía una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Quiché con fecha 21 de octubre de 2020.

Y Julio “N”, de 49 años, por Portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, disparo sin causa justificada y maltrato contra personas menores de edad, a solicitud de un juzgado de Quiché del 21 de octubre de 2020.



Durante el año ya suman 169 capturados deportados pic.twitter.com/6ysbNUI90g — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 31, 2026

El hombre es señalado por los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, disparo sin causa justificada y maltrato contra personas menores de edad.

Las autoridades indicaron que ambas capturas se concretaron luego de verificar los antecedentes y órdenes judiciales vigentes de los deportados al momento de su ingreso al territorio nacional.

La PNC destacó que este tipo de operativos forman parte de las acciones de coordinación interinstitucional para identificar y poner a disposición de los tribunales a personas requeridas por la justicia que retornan al país desde el extranjero.

Según los registros de la institución, durante 2026 suman ya 169 personas deportadas capturadas al momento de su arribo a Guatemala, debido a que mantenían órdenes de aprehensión pendientes por diversos delitos.