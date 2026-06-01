Impulsa creación de código de construcción para fortalecer seguridad de viviendas

-

Autoridades promueven nuevas normas para construir viviendas más seguras y resistentes.

OTRAS NOTAS: Construcción en Guatemala apuesta por la verticalidad para sostener su crecimiento

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio del Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo), avanza en la formulación de un Código de Construcción Seguro y Sostenible.

La iniciativa tiene el objetivo de fortalecer las normas que regulan el diseño, construcción y mantenimiento de viviendas e infraestructura en el país.

Como parte de este proceso, la institución desarrolló el Taller de Formulación del Código de Construcción Seguro y Sostenible.

Dicha actividad reunió a representantes de entidades públicas, colegios profesionales, organismos de cooperación internacional y especialistas en vivienda, desarrollo urbano y construcción.

El Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda llevó a cabo un taller con expertos. (Foto: CIV / Soy502)

Los participantes trabajan en la elaboración de propuestas orientadas a promover edificaciones más seguras, resilientes, eficientes y sostenibles, con el propósito de mejorar las condiciones habitacionales y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante amenazas naturales.

La iniciativa adquiere una relevancia especial en el contexto de la conmemoración de los 50 años del terremoto de 1976, uno de los desastres más devastadores en la historia de Guatemala.

Según las autoridades, aquella tragedia evidenció la necesidad de fortalecer los criterios técnicos aplicados en la construcción para proteger la vida, el patrimonio y el bienestar de la población.

En el taller también se analizan experiencias nacionales e internacionales, así como estándares técnicos vigentes, con el fin de adaptar las mejores prácticas a las condiciones y necesidades del país.

Los aportes buscan contribuir a una construcción más ordenada, responsable y preparada frente a los riesgos asociados a fenómenos naturales.

Las autoridades del Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda señalaron que esta herramienta normativa permitirá fortalecer la seguridad de las comunidades y sentar las bases para un crecimiento urbano más sostenible, en beneficio de las familias guatemaltecas.