Universales lleva ciencia e inspiración al interior del país

Como parte de su compromiso con la promoción del conocimiento, Universales organizó una serie de encuentros educativos con Yucely Beb Caal, investigadora guatemalteca, quien compartió su historia de superación, ciencia y liderazgo con más de mil estudiantes de Alta Verapaz y San Marcos.

Durante la gira, que se llevó a cabo del 19 al 27 de agosto, Yucely compartió su historia en centros educativos y espacios comunitarios de ambos departamentos. Impartió charlas en el Centro Universitario del Norte (CUNOR), en el Instituto Talita Kumi, en el Instituto Normal Mixto del Norte y en el Auditorio Municipal de San Pedro Carchá. Además, fue nombrada Visitante Distinguida por autoridades locales.

(Fotografía cortesía: Universales)

En San Marcos, la gira continuó con un encuentro con más de 800 estudiantes en el auditorio de la Escuela Ulises Rojas, donde compartió su experiencia, desafíos y logros. También recibió un reconocimiento oficial por parte de las autoridades del departamento en el Salón de Honor del Palacio Maya.

“ En Universales creemos que la inspiración es una poderosa semilla. Al llevar historias como la de Yucely a cientos de jóvenes en todo el país, reafirmamos nuestro compromiso con el conocimiento, el mérito y el desarrollo de Guatemala. ” Mario Tello , gerente de Mercadeo de Universales.

Conociendo a Yucely Beb Caal

Yucely es ingeniera en mecatrónica con un doctorado en Control y Automatización por la Universidad de Bourgogne Franche-Comté, Francia, y el Instituto de Investigaciones FEMTO-ST. Su experiencia profesional abarca la robótica, visión por computadora, investigación aplicada, mantenimiento mecánico y microscopía avanzada.

Actualmente, se especializa en el desarrollo e integración de sistemas mecatrónicos con inteligencia artificial, optimizando plataformas de imagen para la detección temprana de cáncer. Asimismo, participa activamente en redes de mujeres en la ciencia a nivel internacional.

(Fotografía cortesía: Universales)

Su dominio de cuatro idiomas, incluido el maya kekchí, y su compromiso con la divulgación científica en comunidades urbanas y rurales, la han convertido en un referente para la juventud guatemalteca.

Originaria de Cobán, Alta Verapaz, fue seleccionada como Guatemalteca Ilustre Orator 2025 por su trayectoria académica y profesional. Su historia la ha llevado a representar a Guatemala en foros científicos internacionales, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.