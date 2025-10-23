Universidad Galileo anuncia el VIII Congreso CIGEDIP 2025

-

Universidad Galileo, a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), anunció la octava edición del Congreso Internacional de Innovación en la Gestión y Dirección de Proyectos (CIGEDIP 2025), que se realizará del 4 al 6 de noviembre en el Hotel Hilton Guatemala.

El encuentro, organizado por la Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos, la Maestría en Gestión del Cambio Digital y el Postgrado en Auditoría de Sistemas, reunirá a expertos, académicos y profesionales de la región para analizar cómo las tecnologías disruptivas están transformando la gestión de proyectos.

“CIGEDIP 2025 representa una oportunidad para conocer buenas prácticas, metodologías emergentes y experiencias reales. Exploraremos cómo la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la automatización están redefiniendo el ciclo de vida de los proyectos. ” Melvin García , director del programa y magíster en Gestión y Dirección de Proyectos.

Durante tres días se desarrollarán conferencias magistrales, foros internacionales, talleres prácticos, presentaciones científicas y opciones de certificación profesional. Además, este año el evento contará con la Competencia Internacional de Gestión de Proyectos, delegada por la Asociación Internacional para la Dirección de Proyectos (IPMA), en la que un equipo representará a Guatemala en la final a realizarse en abril de 2026 en Bogotá, Colombia.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El CIGEDIP 2025 está dirigido a profesionales con certificaciones en gestión de proyectos, especialistas en tecnología y transformación digital, consultores, académicos y estudiantes avanzados. El congreso busca fortalecer el ecosistema Galileo en innovación y gestión del cambio digital.

Para más información sobre inscripciones y programación, visita: www.galileo.edu/page/cigedip.



