Universidad Galileo obtiene acreditaciones internacionales

Universidad Galileo, a través de su Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos, realizó un foro en el que se presentó oficialmente la obtención de dos reconocimientos internacionales: la Authorized Training Partner (ATP®️) del Project Management Institute (PMI®️) y la acreditación de la International Project Management Association (IPMA®️).

El evento fue inagurado por el decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), quien resaltó la trascendencia de este logro académico.

“ Estas acreditaciones no son solo un reconocimiento internacional, sino también una oportunidad para que nuestros estudiantes y profesionales guatemaltecos se integren a un ecosistema global, aportando valor y liderazgo en cada proyecto que desarrollen. ” Rodrigo Baessa , decano de FISICC.

Durante el foro, expertos nacionales compartieron su visión sobre el impacto que tienen estas certificaciones y acreditaciones internacionales en Guatemala. Los profesionales que participaron como panelistas fueron Óscar García Colón, Melvin García, Estuardo Pulido, Diany Bermúdez y Eldon Pineda.

“ Que una universidad guatemalteca como Galileo logre la autorización de proveedor de cursos del PMI®️, significa que los profesionales tienen acceso directo a certificaciones internacionales sin salir del país, lo cual establece la calidad en la educación. ” Eldon Pineda , integrante de la junta directiva del capítulo de PMI®️ Guatemala.

Los panelistas coincidieron en que el futuro de la gestión de proyectos en Guatemala será cada vez más prometedor, impulsado por programas de formación acreditados internacionalmente, además aconsejaron a los jóvenes profesionales que deben aprovechar estas oportunidades de certificación para fortalecer sus carreras.