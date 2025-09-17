Universidad Galileo obtiene acreditaciones internacionales

Universidad Galileo, a través de su Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos, realizó un foro en el que se presentó oficialmente la obtención de dos reconocimientos internacionales: la Authorized Training Partner (ATP®️) del Project Management Institute (PMI®️) y la acreditación de la International Project Management Association (IPMA®️).
El evento fue inagurado por el decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), quien resaltó la trascendencia de este logro académico.
Durante el foro, expertos nacionales compartieron su visión sobre el impacto que tienen estas certificaciones y acreditaciones internacionales en Guatemala. Los profesionales que participaron como panelistas fueron Óscar García Colón, Melvin García, Estuardo Pulido, Diany Bermúdez y Eldon Pineda.
Los panelistas coincidieron en que el futuro de la gestión de proyectos en Guatemala será cada vez más prometedor, impulsado por programas de formación acreditados internacionalmente, además aconsejaron a los jóvenes profesionales que deben aprovechar estas oportunidades de certificación para fortalecer sus carreras.