Universidad Galileo obtiene acreditaciones internacionales

  • Por Redacción comercial
17 de septiembre de 2025, 13:19
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Universidad Galileo, a través de su Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos, realizó un foro en el que se presentó oficialmente la obtención de dos reconocimientos internacionales: la Authorized Training Partner (ATP®️) del Project Management Institute (PMI®️) y la acreditación de la International Project Management Association (IPMA®️).

El evento fue inagurado por el decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC), quien resaltó la trascendencia de este logro académico.

Estas acreditaciones no son solo un reconocimiento internacional, sino también una oportunidad para que nuestros estudiantes y profesionales guatemaltecos se integren a un ecosistema global, aportando valor y liderazgo en cada proyecto que desarrollen.
Rodrigo Baessa
, decano de FISICC.

Durante el foro, expertos nacionales compartieron su visión sobre el impacto que tienen estas certificaciones y acreditaciones internacionales en Guatemala. Los profesionales que participaron como panelistas fueron Óscar García Colón, Melvin García, Estuardo Pulido, Diany Bermúdez y Eldon Pineda.

Que una universidad guatemalteca como Galileo logre la autorización de proveedor de cursos del PMI®️, significa que los profesionales tienen acceso directo a certificaciones internacionales sin salir del país, lo cual establece la calidad en la educación.
Eldon Pineda
, integrante de la junta directiva del capítulo de PMI®️ Guatemala.

Los panelistas coincidieron en que el futuro de la gestión de proyectos en Guatemala será cada vez más prometedor, impulsado por programas de formación acreditados internacionalmente, además aconsejaron a los jóvenes profesionales que deben aprovechar estas oportunidades de certificación para fortalecer sus carreras.

Las universidades juegan un papel fundamental al convertirse en entes acreditados internacionalmente. No solo garantizan calidad educativa, sino que también contribuyen al desarrollo del país y a la formación de ciudadanos con visión global.
Estuardo Pulido
, representante de la Junta Directiva de IPMA®️ Guatemala.

