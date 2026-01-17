Surgen videos de guardias retenidos por los reos en Renovación I

-

Los privados de libertad solicitan ser trasladados a otro centro carcelario.

Por medio de las redes sociales han circulado videos que presuntamente habrían sido grabados por los privados de libertad en el centro carcelario de Renovación I, en Escuintla, este sábado 17 de enero.

En las imágenes se observan al menos siete supuestos guardias de seguridad del Sistema Penitenciario (SP) que habrían tomados como rehenes por parte de los reos que se apoderaron de las instalaciones.

Por medio de estos videos, los guardias le solicitan a las autoridades correspondientes que trasladen a los privados de libertad hacia otra cárcel, debido a las "malas condiciones en las que se encuentran y que se llegue a un acuerdo", mencionó uno de los supuestos afectados.

Asimismo, aseguró que están tranquilos, pero solicitan el traslado y que dialoguen para llegar a un convenio.

Mientras, uno de los reos se dirige hacia el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, recalcando que los trasladen y que "no quieren matar a nadie".

Mira aquí los videos:

Los guardias retenidos también solicitaron mejores tratos, ya que donde se encuentran "solo tienen colchones en malas condiciones", por lo que le solicitan a las autoridades su apoyo.