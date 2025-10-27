Habilitan carril provisional tras colapso en km 194 de la ruta Cito-Zarco

-

Tras el colapso vial que afectó el Kilómetro 194 de la Ruta Cito-Zarco, en el sector La Soledad, El Palmar, Quetzaltenango, las autoridades de tránsito han confirmado que ya se encuentra habilitado un carril provisional.

El kilómetro 194 de la ruta Cito-Zarco, afectado por el colapso de una sección de la carretera en el sector La Soledad, ya cuenta con un carril provisional habilitado.

Los trabajos para restablecer la circulación completa avanzaron durante la noche del domingo 26 y la madrugada del lunes 27 de octubre.

⚠️ ¡El paso por el carril provisional en el km 194 de la ruta Cito Zarco ya se encuentra habilitado!



Mientras tanto continúan los trabajos para restablecer la correcta transitabilidad. #MantenimientoQueConecta#ElPuebloDignoEsPrimero pic.twitter.com/sFYjNxeLnG — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) October 27, 2025

Rutas alternas

Provial confirmó a Soy502 que las rutas alternas tras el colapso de la carretera en el kilómetro 194 ruta Cito-Zarco; seguirán disponibles, incluso con la habilitación del carril provisional.

El paso provisional Cito-Zarco permite el tránsito vehicular mientras continúan los trabajos para restablecer la circulación completa, recordando a los conductores que Provial esta operando las rutas alternas con restricciones específicas para el transporte pesado.

Según el mapa oficial de Provial, la ruta azul permite el tránsito de transporte pesado y liviano, mientras que la amarilla está restringida únicamente al transporte liviano.

(Imagen: Provial)

Las autoridades recuerdan que cualquier incidente en carretera puede reportarse al número 1520, disponible las 24 horas.

Copaso de carretara

El colapso del asfalto en el kilómetro 194, sector Finca La Soledad, fue provocado por un socavamiento progresivo y derrumbes, daños atribuidos a las fuertes lluvias estacionales. Este tipo de incidentes viales suele asociarse a la precaria infraestructura de carreteras en el Occidente del país.

Continúan habilitadas las rutas alternas mientras continúan los trabajos de reparación. (Foto: Covial)

La Cito-Zarco (Cito-180) es una ruta clave para la economía del Occidente de Guatemala. Su importancia radica en que conecta los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu, siendo una arteria vital para el transporte de personas y el comercio en la región.