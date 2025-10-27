Estas son las rutas alternas por cierre en el Km. 194 de la ruta Cito-Zarco

-

Se recomienda a los conductores de transporte pesado y liviano consultar el mapa oficial de Provial, que detalla las rutas tras el cierre vial en Quetzaltenango.

Este lunes 27 de octubre se informó sobre las rutas alternas ante el cierre total de la carretera del kilómetro 194 de la ruta Cito- Zarco, en el tramo que conecta con la aldea San Miguelito Calahuache, en El Palmar, Quetzaltenango.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), como medida habilitó las rutas alternas que pueden consultarse en el mapa oficial publicado por la institución.

(Imagen: PROVIAL)

La guía visual detalla, según el color, el tipo de transporte autorizado en cada recorrido; la ruta azul está destinada al transporte pesado y liviano, mientras que la amarilla corresponde únicamente al transporte liviano.

Las autoridades recordaron que cualquier incidente o emergencia en carretera puede reportarse al número 1520, disponible las 24 horas.

Sobre el colapso de la carretera

El colapso del asfalto en el kilómetro 194, sector Finca La Soledad en El Palmar, se atribuye a un socavón y derrumbes. Este incidente obligó al cierre total de la ruta Cito-Zarco (CA-2 Occidente), una importante vía en Quetzaltenango.

(Foto: Conred)

La Cito-Zarco (Cito-180) es una arteria crucial en el occidente de Guatemala, pues conecta los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu. Es clave para el comercio y el tránsito de personas entre la costa y el altiplano, siendo una ruta estratégica nacional.