¡Urgente! Recapturan a reo fugado de Granja Penal "Canadá"

El detenido había sido reportado como desaparecido en noviembre, cuando descartaban una fuga, sin embargo este lunes fue detenido en Suchitepéquez.
EN CONTEXTO: Sistema Penitenciario investiga desaparición de reo en la cárcel Canadá
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la recaptura de Berni Alexander Ixcamil Alvarenga, de 27 años, quien se había fugado de la granja de rehabilitación penal "Canadá", ubicada en Escuintla.
Policías de la Comisaría de Suchitepéquez ejecutaron la aprehensión del reo que se escapó el pasado 25 de noviembre.
Berni Ixcamil fue detenido en la zona 3 de Río Bravo, en Suchitepéquez, según indicaron las autoridades.
Este hombre es sindicado de los delitos de promoción o estímulo a la drogadicción, hurto agravado y hurto en grado de tentativa.
La fuga
En una conferencia de prensa del pasado 25 de noviembre, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López, dijo que el hombre podría estar aún dentro de la prisión, por lo tanto, utilizaron el término de "desaparecido".
Agregó que los indicios no demostraban que se haya concretado una fuga o evasión, esto debido a que la malla electrificada es imposible de vulnerar.
Sin embargo, Ixcamil habría burlado la seguridad del centro carcelario, siendo recapturado este lunes 8 de diciembre, lejos de donde se escapó.