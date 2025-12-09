Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Urgente! Recapturan a reo fugado de Granja Penal "Canadá"

  • Por Geber Osorio
08 de diciembre de 2025, 19:49
Berni Alexander Ixcamil Alvarenga fue recapturado tras haberse fugado en noviembre. (Foto ilustrativa: istock)

Berni Alexander Ixcamil Alvarenga fue recapturado tras haberse fugado en noviembre. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido había sido reportado como desaparecido en noviembre, cuando descartaban una fuga, sin embargo este lunes fue detenido en Suchitepéquez.

EN CONTEXTO: Sistema Penitenciario investiga desaparición de reo en la cárcel Canadá

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la recaptura de Berni Alexander Ixcamil Alvarenga, de 27 años, quien se había fugado de la granja de rehabilitación penal "Canadá", ubicada en Escuintla.

Policías de la Comisaría de Suchitepéquez ejecutaron la aprehensión del reo que se escapó el pasado 25 de noviembre.

Berni Ixcamil fue detenido en la zona 3 de Río Bravo, en Suchitepéquez, según indicaron las autoridades.

Este hombre es sindicado de los delitos de promoción o estímulo a la drogadicción, hurto agravado y hurto en grado de tentativa.

Berni Alexander Ixcamil Alvarenga fue detenido en Suchitepéquez, tras fugarse de cárcel ubicada en Escuintla. (Foto: PNC)
Berni Alexander Ixcamil Alvarenga fue detenido en Suchitepéquez, tras fugarse de cárcel ubicada en Escuintla. (Foto: PNC)

La fuga

En una conferencia de prensa del pasado 25 de noviembre, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López, dijo que el hombre podría estar aún dentro de la prisión, por lo tanto, utilizaron el término de "desaparecido".

Agregó que los indicios no demostraban que se haya concretado una fuga o evasión, esto debido a que la malla electrificada es imposible de vulnerar.

Sin embargo, Ixcamil habría burlado la seguridad del centro carcelario, siendo recapturado este lunes 8 de diciembre, lejos de donde se escapó.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar