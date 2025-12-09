¡Urgente! Recapturan a reo fugado de Granja Penal "Canadá"

Urgente#Recapturado reo que se había fugado de granja penal Canadá



Hace pocos minutos policías de la Comisaría de Suchitepéquez atraparon Berni Alexander Ixcamil Alvarengaa,, un reo que escapó de la granja de rehabilitación penal Canadá, el pasado 25 de noviembre. pic.twitter.com/6GdCw1S4DL