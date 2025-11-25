Sistema Penitenciario investiga desaparición de reo en la cárcel Canadá

-

El Sistema Penitenciario confirmó que un reo que estaba recluido en la cárcel Canadá en Escuintla no aparece, por lo que activaron protocolos para su búsqueda. Aunque por el momento descartan una evasión.

El último lunes por la tarde, durante el conteo a la población reclusa de la cárcel Granja Penal Canadá, ubicada en Escuintla, guardias del Sistema Penitenciario (SP) se percataron que faltaba un privado de libertad.

Se trata de Berni Alexander Ixcamil Alvarenga, de 25 años, sindicado de los delitos de promoción o estímulo a la drogadicción, hurto agravado y hurto en grado de tentativa.

Ante la ausencia del reo, el SP activó protocolos de búsqueda, pero hasta el momento no ha sido localizado.

En una conferencia de prensa, el director del SP, Jorge Guillermo López, dijo que el hombre podría estar aún dentro de la prisión, por lo tanto, utilizan el término de "desaparecido".

Agregó que los indicios no demuestran que se haya concretado una fuga o evasión, esto debido a que la malla electrificada es imposible de vulnerar.

"Hasta este momento, no es posible confirmar una evasión, puesto que los indicios no son creíbles", dijo.

Director del SP, Jorge Guillermo López, habla de la desaparición de un privado de libertad de la cárcel Canadá en Escuintla.



Asegura que no se puede confirmar una evasión.



Video: Estuardo Paredes /Nuestro Diario pic.twitter.com/cZAzxYZFWK — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 25, 2025

Entre los indicios hay escalera de madera que estaba sobre la malla electrificada, pero de acuerdo con el director, es imposible que el hombre haya evadido la prisión de esa forma, porque hubiese recibido una descarga eléctrica, tal como ocurrió hace algunos días.

Para finalizar, se dio a conocer que el reo desaparecido no pertenece a alguna andilla o grupo criminal.