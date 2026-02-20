Universidad Rafael Landívar abre convocatoria para "Premio de Literatura"

El ganador del certamen obtendrá un premio de Q30 mil.
La Universidad Rafael Landívar presentó la primera edición del "Premio de Literatura Rafael Landívar", un certamen anual que tendrá por objetivo promover la creación literaria guatemalteca y honrar el legado del poeta jesuita Rafael Landívar.
El premio galardonará obras de poesía, teatro, narrativa y ensayo, reconociendo una única obra en cada edición. La convocatoria de este año está dedicada a la poesía.
¿Cómo participar?
El periodo de recepción de las obras será del 17 de febrero al 31 de mayo de 2026, entre los requisitos principales están:
- Los participantes deben ser escritores guatemaltecos (de origen o nacionalizados).
- Mayores de 18 años.
- La obra debe ser original, inédita y libre del uso de inteligencia artificial, escrito en español o en otro idioma nacional (con traducción al español.
El ganador obtendrá un diploma de reconocimiento, medalla y la publicación su obra a través de la Dirección de Gestión de la Producción y Difusión Editorial (Diged), bajo el prestigioso sello editorial Cara Parens y Q30 mil, libres de impuestos.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo en octubre del 2026.
Los interesados pueden consultar las bases completas aquí.