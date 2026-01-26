Conoce la historia de Usumatlán, municipio con riqueza natural y cultural

-

Conocido como la tierra de las uvas, Usumatlán destaca por su historia, producción agrícola y riqueza natural. Ubicado al pie de la Sierra de las Minas, el municipio está rodeado de montañas, ríos y atractivos turísticos que reflejan la identidad del oriente de Guatemala.

Usumatlán fue elevado a categoría de municipio el 2 de abril en el año 1875 durante el gobierno de Justo Rufino Barrios.

El municipio está conformado por un pueblo (Usumatlán, cabecera municipal), dos colonias, nueve aldeas, un caserío, dos parajes y dos fincas. Se le conoce como la tierra de las uvas y de gente muy trabajadora. Su patrono es San Juan Bautista, al cual le celebran con una feria por más de una semana.

Así lucía el antiguo mercado en el año 1889. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Según historiadores locales, el nombre del pueblo se deriva de las voces mexicanas "uzumatl", que significa mono, y la terminación "tlán", que significa abundancia, por lo que suelen traducirlo como "paraíso de monos".

Usumatlán se ubica a los pies de la Sierra de las Minas, también se ubican algunas aldeas dentro de las montañas. En este se encuentran ocho cerros, lo riegan ocho ríos, siendo el principal el río Motagua, un riachuelo y doce quebradas.

Una familia paseando en Usumatlán en la época de antaño. (Foto: Guatehistoria)

La vecina Dulce Muñoz cuenta que el municipio tiene mucha riqueza y se pueden observar de cerca las montañas. "Nuestro municipio tiene mucha historia y también desarrollo, porque hay demasiada cosecha y grandes personajes", agregó.

Además de su producción agrícola, Usumatlán conserva tradiciones que fortalecen la identidad local. Sus celebraciones, paisajes y vida comunitaria reflejan el arraigo de una población trabajadora que mantiene vivas sus costumbres.

Producción agrícola

Su producción agropecuaria incluye:

Melón

Sandía

Café

Tomate

Pepino

Uva

Tabaco

Maíz

También hay crianza de ganado bovino y porcino

La catedral es punto de encuentro de festividades religiosas. (Foto: Guatemala GT)

Atractivos turísticos

La zona alrededor de Usumatlán y el departamento de Zacapa ofrece varias opciones para el ecoturismo y la relajación:

Río y Balneario Pasabién: Un lugar público para disfrutar de aguas termales y frías en un ambiente fresco y agradable, con ventas de comida típica.

Un lugar público para disfrutar de aguas termales y frías en un ambiente fresco y agradable, con ventas de comida típica. El Olvido: Ubicado en la Sierra de las Minas, este hotel de montaña es ideal para acampar, alquilar cabañas y realizar caminatas.

Ubicado en la Sierra de las Minas, este hotel de montaña es ideal para acampar, alquilar cabañas y realizar caminatas. Ecoparque Valle Escondido: Cerca en Huité, ofrece una variedad de actividades familiares, incluyendo piscinas, gotcha, go-karts y áreas de camping.

Cerca en Huité, ofrece una variedad de actividades familiares, incluyendo piscinas, gotcha, go-karts y áreas de camping. La Palmilla: Un lugar tranquilo con vistas, paisajes y pozas naturales, conocido por su agricultura y la amabilidad de su gente.

Un lugar tranquilo con vistas, paisajes y pozas naturales, conocido por su agricultura y la amabilidad de su gente. Reserva Natural Heloderma: Una reserva privada enfocada en la conservación y la investigación, ideal para el avistamiento de aves y especies en peligro de extinción.

La municipalidad de Usumatlán actualmente. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Ubicación y cómo llegar

Usumatlán se localiza en el departamento de Zacapa y es atravesado por la ruta asfaltada que de la capital de Guatemala conduce hacia el Atlántico; comparte la Sierra de las Minas con Teculután, Río Hondo y Gualán. El río Motagua le sirve de límite con el municipio de Cabañas.

El viaje tiene una distancia aproximada de 115 a 118 kilómetros desde la capital, y toma entre 2 horas con 20 minutos y 3 horas, dependiendo del tráfico.

En vehículo particular

Sal de la ciudad por la zona 18 (sector Metro Norte) tomando la carretera CA-9 Norte.

Pasarás por Sanarate y El Rancho. Usumatlán se encuentra poco después de pasar el municipio de Teculután.

El ingreso principal se ubica aproximadamente entre los kilómetros 116 y 117 de la carretera CA-9.

En transporte público