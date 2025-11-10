UVG conecta a estudiantes con la industria musical global

-

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG), a través del Departamento de Composición y Producción Musical y la unidad de Lifelong Learning, en colaboración con Sonic Summit y con el apoyo de AGINPRO, llevó a cabo el conversatorio "De Guatemala a los Grammys: Talento con Impacto Global", realizado el 7 de noviembre en su campus central.

El evento contó con la participación del ingeniero de mezcla y productor musical Manny Marroquín, guatemalteco-estadounidense ganador de 14 premios Grammy y reconocido también en la categoría de Latin Grammy. Durante la actividad, compartió con estudiantes, docentes y profesionales su trayectoria en la industria musical internacional.

(Fotografía cortesía: UVG)

Marroquín relató sus inicios en Guatemala y su recorrido profesional hasta consolidarse como uno de los ingenieros de mezcla más influyentes del mundo. Además, habló sobre su trabajo junto a artistas como Rihanna, Kanye West, Alicia Keys, Bruno Mars, The Weeknd, Rosalía, John Mayer, Lizzo y Kendrick Lamar, destacando la importancia de la creatividad, la disciplina y la evolución constante.

“ Volver a Guatemala y poder compartir con jóvenes que están soñando en grande me llena de emoción. Todo comienza con pasión y trabajo; el talento está aquí, lo importante es creer que desde este país también se pueden lograr cosas globales. ” Manny Marroquín , ingeniero de mezcla y productor.

La jornada incluyó una sección de preguntas y respuestas, donde los asistentes pudieron conocer más sobre el proceso creativo, la colaboración con grandes artistas y la relevancia de la formación profesional en el ámbito del audio y la producción musical.

Como parte complementaria, se desarrolló una sesión de estudio exclusiva en el Estudio de Grabación Audiovisual (EGA) de UVG. Un grupo de participantes presentó sus demos y recibió retroalimentación directa de Marroquín. Gracias al patrocinio de Do Mi Sol, varios estudiantes obtuvieron becas para participar en esta experiencia.

(Fotografía cortesía: UVG)

“ Eventos como este refuerzan nuestra visión de vincular la academia con la industria: al traer a profesionales de talla mundial como Manny Marroquín, mostramos a nuestros estudiantes que lo que sueñan en Guatemala puede proyectarse más allá de nuestras fronteras. ” Maricruz Álvarez Mury , decana del colegio universitario y asuntos estudiantiles de UVG.

El conversatorio "De Guatemala a los Grammys: Talento con Impacto Global" reafirmó el compromiso de UVG, AGINPRO y Sonic Summit con el desarrollo del talento nacional y la profesionalización del sector musical guatemalteco, fortaleciendo el vínculo entre la academia y la industria.