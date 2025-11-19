UVG destaca en los premios ILAN 2025

-

Universidad del Valle de Guatemala (UVG) participó en los Premios ILAN a la Innovación Universitaria 2025, una iniciativa internacional que impulsa proyectos estudiantiles con impacto social positivo.

Desde el inicio del proceso, UVG promovió la convocatoria interna, acompañó a los equipos participantes y facilitó los espacios de evaluación académica necesarios para seleccionar a los proyectos que representarían a la institución en este certamen.

“ Para UVG, participar en los Premios ILAN representa una oportunidad invaluable para que nuestros estudiantes transformen ideas en soluciones concretas. ” Maribel Cruz Barth , vicerrectora de Expansión Académica.

Los Premios ILAN se desarrollaron entre agosto y noviembre de 2025 y reunieron un total de 44 propuestas provenientes de distintas universidades del país. Cada institución realizó un proceso de evaluación local en el que jurados especializados identificaron los dos proyectos con mayor innovación, pertinencia y potencial de impacto.

Como resultado de este proceso, UVG fue reconocida por la calidad de sus proyectos finalistas. El primer lugar institucional fue otorgado a ECOTUL, una iniciativa que promueve el turismo regenerativo en Atitlán mediante la conservación del tul, la integración de saberes ancestrales y acciones de educación ambiental orientadas al fortalecimiento comunitario.

El segundo lugar correspondió a ZeolitAR, una propuesta que sintetiza zeolita NaA a partir de cenizas de bagazo de caña para tratar la dureza del agua, transformando un residuo industrial en un recurso de alto valor para la investigación y la industria.

Los equipos ganadores del Premio ILAN recibirán la escultura oficial del certamen, mentorías especializadas, acceso a la Comunidad de Galardonados y un viaje de formación a Israel programado para julio de 2026 con el objetivo de conocer de cerca el modelo de innovación israelí y fortalecer la colaboración internacional en proyectos de alto impacto.