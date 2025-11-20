UVG firma alianza para potenciar el desarrollo del talento guatemalteco

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG), a través de su Programa Lifelong Learning, fortaleció su misión de ampliar el acceso a oportunidades formativas mediante la firma de una alianza estratégica con Grupo SHARE.
Esta colaboración permitirá desarrollar programas académicos alineados a las necesidades reales del talento humano del grupo y promover un crecimiento sostenible en el país.
Como parte del acuerdo, la UVG diseñará programas de capacitación, cursos, talleres, diplomados y certificaciones académicas que respondan a las prioridades establecidas por el grupo. La implementación iniciará en la sede central de la universidad, con proyección de expansión hacia las sedes de Altiplano y Sur.
La alianza se enmarca en la Iniciativa de Educación 2024–2039 de la UVG, orientada a garantizar procesos formativos sólidos, pertinentes y de alto impacto para diversos sectores del país.