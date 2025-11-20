Versión Impresa
UVG firma alianza para potenciar el desarrollo del talento guatemalteco

  • Por Redacción comercial
20 de noviembre de 2025, 17:53
(Fotografía cortesía: UVG)

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG), a través de su Programa Lifelong Learning, fortaleció su misión de ampliar el acceso a oportunidades formativas mediante la firma de una alianza estratégica con Grupo SHARE.

Esta colaboración permitirá desarrollar programas académicos alineados a las necesidades reales del talento humano del grupo y promover un crecimiento sostenible en el país.

Desde UVG Lifelong Learning celebramos este compromiso con la educación continua, porque potencia competencias, impulsa crecimiento sostenible y nos permite acompañar con excelencia el desarrollo del talento.
María José Arévalo
, directora general de Educación Continua de la UVG.

Como parte del acuerdo, la UVG diseñará programas de capacitación, cursos, talleres, diplomados y certificaciones académicas que respondan a las prioridades establecidas por el grupo. La implementación iniciará en la sede central de la universidad, con proyección de expansión hacia las sedes de Altiplano y Sur.

La alianza se enmarca en la Iniciativa de Educación 2024–2039 de la UVG, orientada a garantizar procesos formativos sólidos, pertinentes y de alto impacto para diversos sectores del país.

