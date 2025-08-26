UVG presenta la primera promoción de GradVenture

-

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG), lanzó su modalidad de graduación en emprendimiento, una alternativa a la tesis tradicional, que busca potenciar el talento de los estudiantes.

Con una duración de un año, los estudiantes seleccionados para GradVenture, desarrollan un negocio en equipos, acompañados por docentes emprendedores y expertos. A lo largo del proceso pasan por cuatro etapas:

Identificiación y validación de un problema en el mercado Desarrollo del concepto y modelo de negocio Prototipado y validación con clientes reales Presentación final tipo "pitch" ante una audiencia evaluadora

GradVentura está abierto a estudiantes de todas las carreras, pero su acceso es competitivo, ya que los equipos deben postularse con una idea clara y fuerte motivación para emprender. Las propuestas con mayor potencial son seleccionadas para continuar en el proceso.

La primera cohorte de esta innovadora modalidad, que inició en 2025, estuvo integrada por 13 estudiantes del Campus Central y cuatro de la Sede en el Altiplano.

Los egresados forman parte de las carreras en Comunicación Estratégica, distintas ingenierías, Administración de Empresas, Diseño de Producto e Innovación, Turismo y Educación.

GradVenue reafirma el compromiso de la UVG con la innovación, desarrollo económico y el espíritu emprendedor de su comunidad estudiantil.

UVG apoya a sus egresados de GradVenture

Los egresados pueden seguir desarrollando sus propuestas de negocio a través del programa de mentorías UVG-EMS.

Posteriormente, aplicar al programa D-Risking, parte de la Oficina de Transferencia Tecnológica para prepararse en la búsqueda de inversión.