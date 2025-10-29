UVG y Sonic Summit traen a Manny Marroquín al país

-

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG), a través del Departamento de Composición y Producción Musical y la unidad de Lifelong Learning, en colaboración con Sonic Summit y con el apoyo de AGINPRO, presentará el conversatorio "De Guatemala a los Grammys: Talento con Impacto Global".

La actividad se desarrollará el viernes 7 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, en el auditorio CIT-727 Dr. Carlos Manuel Paiz Andrade del campus central.

El invitado especial será Manny Marroquín, ingeniero de mezcla y productor musical guatemalteco-estadounidense que ha colaborado con artistas como Rihanna, Kanye West, Alicia Keys, Bruno Mars, The Weeknd, entre otros. Marroquín cuenta con 14 premios Grammy y cuatro Latin Grammy Awards.

Durante el conversatorio, Marroquín compartirá detalles sobre su recorrido profesional, los retos que enfrentó desde sus inicios en Los Ángeles y cómo su formación y experiencia lo llevaron a convertirse en un referente de la ingeniería de audio. Los asistentes también podrán participar en una sesión de preguntas y respuestas, orientada a conocer de cerca su visión sobre la evolución de la música y las oportunidades de crecimiento en el sector.

(Fotografía cortesía: UVG)

Además, como parte del evento, se desarrollará una sesión de estudio en el Estudio de Grabación Audiovisual (EGA) de UVG, con cupo limitado. En esta actividad, los participantes podrán presentar sus demos y recibir retroalimentación directa de Marroquín. La participación tendrá un costo de Q750.

El conversatorio general tendrá un costo de Q250 por persona, con cupo limitado. Las inscripciones estarán disponibles en los sitios web de UVG, AGINPRO y Sonic Summit.