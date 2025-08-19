Versión Impresa
UVG será sede de la Olimpiada Mundial de Robótica rumbo a Singapur

  • Por Redacción comercial
19 de agosto de 2025, 12:28
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) en alianza con Steam Group, ha presentado la World Robot Olympid Guatemala 2025.

Esta es una iniciativa internacional sin fines de lucro que reúne a más de 100 países en torno a la robótica educativa. Dirigida a estudiantes de ocho a 19 años.

La World Robot Olympid (WRO) es una plataforma que promueve el pensamiento lógico, la creatividad y resolución de problemas mediante desafíos Steam.

Steam Group en Guatemala esta organizando la tercera edición de esta competencia. La final nacional se llevará a cabo en el Campus Central de UVG el sábado 30 de agosto.

Creemos firmemente en el poder transformador de la educación científica y tecnológica. La Olimpiada Mundial de Robótica en Guatemala es una oportunidad para que los jóvenes demuestren su talento
Roberto Moreno
, rector de UVG.

Este año, los equipos nacionales competirán por un lugar en la final mundial en Singapur, donde explorarán cómo la robótica puede contribuir a resolver desafíos globales y mejorar la vida humana.

Las categorías de la competencia incluyen:

  • Misiones Robóticas
  • Futuros ingenieros
  • Futuros innovadores

La Olimpiada Mundial de Robótica es una oportunidad para transformar el futuro educativo del país, conectar a Guatemala con el mundo y demostrar que el ingenio local puede competir a escala global.

Guatemala dejando huella en la robótica

En la final continental de la WRO, celebrada del 1 al 3 de octubre del 2024 en San Juan, Puerto Rico. Estudiantes guatemaltecos destacaron en la Categoría Futuros Innovadores-Elementary, Guatemala obtuvo el primer y segundo lugar. Por otro lado, los concursantes Senior alcanzaron el tercer puesto.

