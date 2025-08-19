UVG será sede de la Olimpiada Mundial de Robótica rumbo a Singapur

-

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) en alianza con Steam Group, ha presentado la World Robot Olympid Guatemala 2025.

Esta es una iniciativa internacional sin fines de lucro que reúne a más de 100 países en torno a la robótica educativa. Dirigida a estudiantes de ocho a 19 años.

La World Robot Olympid (WRO) es una plataforma que promueve el pensamiento lógico, la creatividad y resolución de problemas mediante desafíos Steam.

Steam Group en Guatemala esta organizando la tercera edición de esta competencia. La final nacional se llevará a cabo en el Campus Central de UVG el sábado 30 de agosto.

“ Creemos firmemente en el poder transformador de la educación científica y tecnológica. La Olimpiada Mundial de Robótica en Guatemala es una oportunidad para que los jóvenes demuestren su talento ” Roberto Moreno , rector de UVG.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Este año, los equipos nacionales competirán por un lugar en la final mundial en Singapur, donde explorarán cómo la robótica puede contribuir a resolver desafíos globales y mejorar la vida humana.

Las categorías de la competencia incluyen:

Misiones Robóticas

Futuros ingenieros

Futuros innovadores

La Olimpiada Mundial de Robótica es una oportunidad para transformar el futuro educativo del país, conectar a Guatemala con el mundo y demostrar que el ingenio local puede competir a escala global.

Guatemala dejando huella en la robótica

En la final continental de la WRO, celebrada del 1 al 3 de octubre del 2024 en San Juan, Puerto Rico. Estudiantes guatemaltecos destacaron en la Categoría Futuros Innovadores-Elementary, Guatemala obtuvo el primer y segundo lugar. Por otro lado, los concursantes Senior alcanzaron el tercer puesto.