¡Se fue la luz! Así fue el apagón durante conteo de votos de elecciones en el CANG

  • Por Geber Osorio
12 de febrero de 2026, 19:01
En el centro de votación Club la Aurora, en donde se llevan a cabo las elecciones del CANG se fue la luz esta noche. (Foto: Edgar Pocón / Colaborador)

El establecimiento quedó a oscuras esta noche debido al corte de energía de eléctrica luego de que estallara un transformador en la calle.

Aproximadamente a las 18:30 horas de este jueves ocurrió un apagón en el Club La Aurora, en donde se encuentra el centro de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para elegir a magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.

Debido a este suceso se tuvieron que apoyar de las luces de los celulares y de las cámaras fotográficas, mientras al fondo se escuchan murmullos y a alguien que grita: "Cuiden las urnas, cuiden las urnas".

De momento, las instalaciones quedaron parcialmente a oscuras ante la poca iluminación que pueden aportar los dispositivos electrónicos.

El abogado Edgar Ortíz indicó que, "un transformador estalló muy casualmente en la calle y el Ministerio Público (MP) ha empezado a quitarle los celulares a los fiscales y a limitar el acceso a la prensa".

En horas de la tarde, la jornada fue interrumpida por allanamientos del MP, que a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia, desarrolla las diligencias bajo reserva judicial.

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) se reunió y resolvió ordenar el respeto al proceso de elección de magistrado titular y suplente de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios.

