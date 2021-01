La ministra de Salud, Amelia Flores, explicó que, entre octubre del año pasado y enero de este, Guatemala ya firmó acuerdos de confidencialidad con cuatro vacunas, incluida la Sputnik V desarrollada en Rusia.

Flores indicó que ya se han firmado algunos acuerdos de confidencialidad, incluso con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyas vacunas se prevé arriben al país durante febrero próximo.

Guatemala firmó acuerdos para adquirir estas vacunas:

AstraZeneca - 27 de octubre de 2020

Sputnik V - 3 de noviembre de 2020

Pfizer - 6 de noviembre de 2020

Moderna - 8 de enero 2021

Además, la titular de Salud dijo que los acuerdos buscan proteger información relacionadas con el derecho de propiedad intelectual, así como la eficacia y la estrategia de negocio, pero sí se pueden divulgar aspectos como los anticipos que se den y los precios, aunque explicó que los costos reales se conocerán a la mitad o final de las negociaciones.

La ministra de Salud, Amelia "Hasta hoy no se conocen los costos de las vacunas, puede ir de 6 a 12 dólares por dosis y si se requiere de dos dosis aumenta... dependiendo de qué vacuna vamos a ver qué vacuna conviene más", dijo.

Flores participó en una reunión realizada en el Palacio Nacional de la Cultura junto con diputados y jefes de Bloque del Congreso de la República. En dicha actividad participó el presidente Alejandro Giammattei quien explicó a los legisladores por qué Guatemala necesita modificar la ley de compras para adquirir los fármacos contra el Covid-19.

Giammattei aseguró que los fabricantes de las vacunas han solicitado acuerdos de confidencialidad, incluso para cotizar, y ha habido algunos que, desde el inicio, no se pueden cumplir lo cual ha complicado la adquisición del medicamento para Guatemala.

A decir del mandatario, ha habido acuerdos de confidencialidad que no se han podido suscribir, porque no se puede cumplir con el requerimiento de no divulgación, porque tendría que llegar al Congreso para que los diputados lo aprueben y "lógicamente no podríamos cumplir con la confidencialidad", justificó.

