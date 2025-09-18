Congreso otorga reconocimiento a Valeria Sierra, la guatemalteca becada por la NASA

-

La joven recomienda a los jóvenes ser disciplinados y que se propongan cumplir sus sueños.

Este jueves, en el Congreso de la República se le brindó un reconocimiento a Valeria Fernanda Sierra Cano, quien es la primera guatemalteca becada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

La diputada Sandra Milian, de la bancada Victoria, fue quien le entregó un reconocimiento, por ser la primera guatemalteca en obtener una beca en el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (IIAS), colaboradora de la NASA.

Reconocimiento dado a Valeria Sierra Cano tras ser la primera guatemalteca becada por la NASA.

Mensaje a jóvenes guatemaltecos

Sierra Cano recomendó a los jóvenes instruirse con lo que les enseñan en sus establecimientos educativos y en casa, pero que también "vayan más allá" y que no se limiten a aprender.

Además de estudiar, indicó que también hay que ser disciplinados, porque "la disciplina es ese ingrediente que los lleva más lejos de lo que se pueden imaginar", puntualizó.

Valeria Sierra Cano, la primera guatemalteca en recibir beca de parte de la NASA.



De igual manera, mencionó que incluso cuando no se encuentran motivados, hay que tener esa disciplina, ya que ese valor moral "construye".

Por último, la joven guatemalteca dijo en su mensaje que "no hay nada imposible si se lo proponen".

Valeria Sierra Cano, quien es la primera guatemalteca becada por la NASA le da un mensaje a los jóvenes guatemaltecos, luego de recibir un reconocimiento por parte del Congreso de la República.



Su interés por el espacio exterior

Valeria Fernanda, habló con Soy502 y comentó que su interés por las ciencias espaciales empezó hace cuatro años, luego de una charla recibida en su colegio acerca del espacio.

Posteriormente, en la universidad comenzó a hacer más proyectos de ingeniería en el área de ciencias espaciales, los cuales la llevaron a obtener la beca del Instituto de Astronáutica.

Valeria Sierra espera enfocarse en su propia empresa y continuar con cursos para ser astronauta.

Hace dos años junto con su equipo, trabajaron un proyecto de hacer un tipo de concreto, con el objetivo de que esta metodología extrapolar hiciera fases lunares, porque las cenizas del concreto tienen un compuesto químico similar a lo que es la tierra de la luna, agregó la joven guatemalteca.

Actualmente, se encuentra en el cuarto año de Ingeniería Química en la Universidad Del Valle de Guatemala (UVG) y en el futuro espera enfocarse en su propia empresa, así como continuar con cursos para ser astronauta, finalizó Sierra Cano.

Valeria Sierra Cano: "En el futuro quiero enfocarme en mi empresa y continuar con cursos para ser astronauta".



Esto dijo la primera guatemalteca en obtener beca por parte de la NASA.



Otros logros y reconocimientos

Primer lugar en el Agice Space Hackaton 2024.

en el Agice Space Hackaton 2024. Representante de Guatemala por Hult Prize Summit en Dubai 2024.

por Hult Prize Summit en Dubai 2024. Primer lugar en Premios ILAN 2024.

en Premios ILAN 2024. Beca 30% por el Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala (CIQG).

por el Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala (CIQG). Ponente con el proyecto sobre materiales de construcción en bases lunares.

con el proyecto sobre materiales de construcción en bases lunares. Beca 90% para curso "Introduction to Finance: The Basics" por Universidad de Illinois, en 2025.

para curso "Introduction to Finance: The Basics" por Universidad de Illinois, en 2025. Invitada de honor como inspiración científica de la juventud en Expo STEM By Tecnikids 2025.