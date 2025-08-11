¡Joya millonaria! Revelan el valor del anillo que Cristiano entregó a Georgina

-

Luego de la noticia del compromiso de Cristiano y Georgina surgió la duda del precio del exuberante diamante que el futbolista regaló para sellar su amor.

Tras nueve años de relación con hijos de por medio, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron dar formalizar su relación y contraerán matrimonio.

Según los medios españoles, la propuesta se llevó a cabo en Riad, capital de Arabia Saudita, donde reside la familia tras el fichaje de Cristiano por el equipo saudí Al-Nassr.

Foto: Oficial.

¿Cuál es el valor del anillo?

Se trata de un diamante en corte ovalado con un peso de 10 kilates, engarzado a una sortija, que tiene diamantes más pequeños a los lados, en forma de triángulo.

Aunque no hay detalles de la casa que realizó esta joya, expertos afirman que solo el diamante tendría un costo aproximado de casi 6 millones de dólares, dependiendo de la pureza, podría ser más alto, además habría que sumar los pequeños diamantes alrededor.

El inicio de su relación

La pareja inició a finales de 2016, cuando el futbolista portugués conoció a Rodríguez en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas.

En una entrevista concedida por la influencer en 2020, ella afirmó que el vínculo comenzó tras un "flechazo" inmediato y, tras coincidir nuevamente en un evento de moda, empezaron a salir fuera de los focos.

Foto: Instagram.

La formación de su familia

En enero de 2017 todo se hizo público cuando Rodríguez acompañó a Ronaldo a la ceremonia de "FIFA The Best Awards", donde fue reconocido como mejor jugador del año.

Pronto la pareja tuvo a su primera hija en común, Alana Martina. El futbolista ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.

En 2021 anunciaron que serían padres de mellizos, pero Ángel, uno de ellos, murió antes de nacer. Bella Esmeralda fue la quinta hija de la familia que actualmente vive en Arabia Saudita.

