¡Dijo que sí! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán

-

Tras nueve años de relación, cinco hijos, un reality y toda una vida entre estadios, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contraerán matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez s compartieron una imagen del exuberante anillo de compromiso. La noticia ha sido celebrada por millones de seguidores en todo el mundo.

Foto: Instagram.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", expresó Rodríguez.

En la publicación viral de Georgina, la modelo luce un diamante enorme en su dedo anular izquierdo, símbolo inequívoco de la propuesta matrimonial. Este es un nuevo capítulo en su vida juntos.

Instagram.

El inicio de su relación

La pareja inició a finales de 2016, cuando el futbolista portugués conoció a Rodríguez en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas.

En una una entrevista concedida por la influencer en 2020, ella afirmó que el vínculo comenzó tras un "flechazo" inmediato y, tras coincidir nuevamente en un evento de moda, empezaron a salir fuera de los focos.

Instagram.

La formación de su familia

En enero de 2017 todo se hizo público cuando Rodríguez acompañó a Ronaldo a la ceremonia de "FIFA The Best Awards", donde fue reconocido como mejor jugador del año.

Pronto la pareja tuvo a su primera hija en común, Alana Martina. El futbolista ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.

Foto: Oficial.

En 2021 anunciaron que serían padres de mellizos, pero Ángel, uno de ellos, murió antes de nacer. Bella Esmeralda fue la quinta hija de la familia que actualmente vive en Arabia Saudita.

Su exitoso programa de Netflix

En 2024 la influencer lanzó "Soy Georgina" en Netflix, la historia de su vida, desde su niñez hasta que conoció al futbolista, así como su estilo de vida.

MIRA: