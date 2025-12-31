Más de 10 accidentes se han registrado este último día del 2025 en Villa Nueva

Agentes municipales piden precaución al conducir.
Solo este miércoles 31 de diciembre, último día del año 2025, se han registrado más de 10 accidentes viales en distintos sectores de Villa Nueva.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva han atendido las emergencias y solicitan a todos los conductores transitar con precaución para evitar ser parte de las estadísticas.
Otros accidentes
Este miércoles también se reportó un accidente en el kilómetro 29, ruta al Pacífico, jurisdicción de Amatitlán.
Un vehículo de transporte pesado impactó contra la pared de una empresa privada, obstaculizando el paso por todo el sector.
Por otro lado, un camión terminó encunetado en el kilómetro 19 ruta Interamericana.
Debido al fuerte impacto, el tránsito hacia San Lucas se vio seriamente afectado.