Emmanuel Macron llama Trump tras quedar retenido en Nueva York

-

El presidente de Francia quedó retenido en una calle de Nueva York por el cierre de seguridad por el convoy de Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: EEUU declara al Barrio 18 como organización terrorista

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quedó detenido el lunes 22 de septiembre en una calle de Nueva York debido al cierre del perímetro para permitir el paso del convoy del presidente estadounidense Donald Trump.

Macron y su delegación se encontraban saliendo a pie de la sede de Naciones Unidas cuando fueron bloqueados por las barreras de seguridad, según reportaron los medios franceses Brut y BFMTV.

| Macron llama por teléfono a Trump para protestar por el bloqueo en las calles de Nueva York: “Estoy esperando porque todo está parado para usted” https://t.co/sSU7YJtNzy pic.twitter.com/nvdNWIyY51 — EL PAÍS (@el_pais) September 23, 2025

El mandatario explicó a un agente de policía que se dirigía a la embajada de Francia acompañado de diez personas, pero el oficial le indicó que el tránsito estaba cerrado hasta que pasara el convoy.

Ante la situación, Macron bromeó con el agente y decidió llamar por teléfono a Trump.

Durante la conversación, le comentó que se encontraba esperando en la calle por el cierre de seguridad y le propuso conversar sobre la situación en Gaza y el reciente reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Francia.

La comitiva de Trump corta el paso a Macron, y este lo llama



El coche del presidente francés, Emmanuel Macron, fue detenido en Nueva York por agentes de policía que cortaron el tráfico debido al paso de la comitiva de Trump.https://t.co/PbwFNKHNe9 pic.twitter.com/yyWGJe9k7J — RT en Español (@ActualidadRT) September 23, 2025

El entorno de Macron informó que la llamada fue cordial y permitió abordar varios temas de la agenda internacional.

Posteriormente, el presidente francés se dirigió a una cena con el secretario general de la ONU, António Guterres.

*Con información de AFP