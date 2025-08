Vecinos adquieren terreno para celebrar su feria patronal

-

Tras varios años de celebrar su feria patronal en plena vía pública, los vecinos lograron adquirir un terreno que permitirá desarrollar las actividades de manera segura y adecuada

Este nuevo espacio, de 10 metros cuadrados, representa un cambio significativo para la comunidad, que anteriormente corría riesgos por llevar a cabo los eventos en una concurrida ruta de acceso.

La gestión fue posible gracias al trabajo conjunto entre líderes comunitarios, vecinos y autoridades locales de la aldea Buena Vista, San Pedro Sacatepéquez.

En el lugar se colocarán juegos mecánicos. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Susano Buch, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), señaló: "Estamos unidos con las autoridades locales y vecinos. Solicitamos el apoyo a la administración municipal y se concretó la adquisición del terreno, que será de gran beneficio para toda la comunidad y de uso colectivo".

El terreno, que ya se acondiciona con maquinaria proporcionada por la municipalidad, será utilizado por primera vez durante la feria patronal en honor a San Agustín.

Representantes de la comunidad, unidos para el desarrollo del sector. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

"Cada año hacíamos nuestras actividades en la vía principal, pero ahora todo será diferente. En asamblea los vecinos apoyaron para limpiar y preparar este espacio", agregó Buch.

Por su parte, la concejal municipal Antonieta Oxcal destacó el compromiso con el desarrollo. "Se apoyó a los vecinos de este sector porque durante años no contaron con un lugar propio para sus actividades sociales".

Contar con un espacio para la distracción será una novedad para la feria patronal. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

La compra del terreno fue tripartito, sin embargo no se especificó el monto del mismo; después de la feria el lugar será un centro de actividades para el uso de la comunidad porque no cuentan con un espacio, por ello no se efectuará ninguna construcción adicional.