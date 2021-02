La guatemalteca Ana María Bota emigró hace varios años a Estados Unidos y nunca pensó que un día se encontraría con una personalidad tan importante, como la primera dama de ese país.

A través del medio El País 502, la periodista Aurora Samperio comparte la historia de la mujer originaria de Cobán, Alta Verapaz, cuando el Servicio Secreto llegó a su tienda para inspeccionarla y garantizar una estancia segura de Jill Biden, esposa del presidente Joe Biden.

“Yo estaba en la parte de atrás doblando unas camisetas y me hermano estaba en la caja cuando yo vi, la primera dama ya iba caminando como a medio pasillo. Solo la saludé y me quedé sorprendida. Es la primera dama, no pensé que era alguien tan importante”, relató Bota.

El suceso ocurrió hace algunos días, cuando la caravana de Jill Biden se estacionó frente a la tienda The News Room para comprar algunos productos.

“Ella misma estaba agarrando sus revistas, caminaron por ahí, se quedaron por ahí. Le pregunté a uno de sus asistentes si yo podía saludarla. Ella me dijo que sí, que cuando ella llegara a pagar podía hablarle”, recuerda.

Cuando la Primera Dama terminó de seleccionar sus revistas, Ana María le preguntó si se podían tomar una foto, a lo que ella accedió con amabilidad.

“Es una persona bien humilde, que no se pone a la defensiva. Ella me preguntó de dónde era, yo le dije que era de Guatemala. Entonces ella comentó que había estado en Guatemala, que era un país muy bonito que le había gustado mucho, ahí yo me sentí más contenta y le agradecí porque ahora su esposo está como presidente. Cuando terminó le pedí una foto, ella dijo que sí y uno de sus asistentes tomó la foto”, agrega.

Trayectoria

Ana María Bota recuerda que cuando llegó a Estados Unidos hace más de 30 años, uno de sus primeros trabajos fue repartir periódicos. Con los años se superó y ahora es dueña de su propia tienda de revistas y periódicos que administra al lado de su esposo, de origen africano, pero que ha aprendido español.

Ana María Bota explica que la visita de la Primera Dama y sus comentarios enaltecen la labor que hacen los latinos en ese país y que para conseguir el éxito, hay muchos sacrificios por hacer.

*Tomado de El País 502