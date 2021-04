Testigos narran su versión de la tragedia de la pareja que se lanzó del piso 12 de un edificio

La noticia de la muerte de la pareja del piso 12 se hizo viral en pocas horas. Un canal local logró entrevistar a los vecinos y testigos que presenciaron la fatífica escena.

___

___

Tras la tragedia en la que una pareja se lanzó del piso número 12 de un edificio de apartamentos los medios bolivianos lograron hablar con algunos testigos del hecho.

Algunas personas fueron entrevistadas por los periodistas del programa Noticias Bolivisión del canal local y dieron su lado de la historia. Además, dos conocidas de Sarah se presentaron al lugar y contaron cómo era la turbulenta relación entre ellos.

"El tipo estaba loco, estaba mal, la tenía mal a ella, la tenía muy frustrada, ella estaba mal todo el tiempo", dijo una de las mujeres llorando y afirmando que era la mejor amiga de la víctima.

La otra allegada dijo de ellos: "dijo que iba a dejarle su cargador a él, incluso llegó a mi casa, luego se fue a su casa y después acá, pero él no servía ni como hombre, ni como pareja por lo que ha hecho, él era muy celoso, no la dejaba hacer nada", explicó.

Esto dijo una vecina cuya vivienda queda a la par del edificio a Bolivisión:

"Estaba sentada y de pronto escuché unos gritos, dije; '¿qué es ese ruido?' y mi hijo me dijo: 'debe ser un loquito que está gritando', de pronto dijo: 'no, es allá arriba', entonces vi al condominio, que se ve desde mi casa y veo que el chico la quiere botar a ella por la ventana y ella parece que se safa y escucho gritos: '¡auxilio, guardias!'".

"Él seguía gritando como loco, de pronto la lanza a ella y de allí, como había gente que presenció todo porque escuchaba los gritos de él desde hace mucho rato como una pelea, muchos gritaron: 'llamen a la policía', entonces él se asustó y se lanzó al ratito, él la empujó, se escucha que él grita enfurecido mientras ella grita: ¡auxilio, guardia!, vi la caída de los dos, desde los otros departamentos pedía auxilio la gente".

Un hombre que vive en el mismo edificio contó:

"Se escuchaba que una pareja estaba discutiendo arriba y buscaron la manera de tirarse para la ventana como parte de la pelea, creo que la chica cayó primero y el tipo se fue después".

Otro hombre que vive en un edificio cercano narró su versión a otro medio de comunicación:

"Yo vivo en el condominio que está enfrente del condomino Santa Cruz 1, que fue donde sucedió la tragedia de estos dos jóvenes, tipo 10:30 de la mañana llegamos con mi señora al apartamento con nuestras tres hijas y una señorita que trabaja aquí. Entramos al living y mi hija mayor escuchó gritos de socorro que venían del edificio de enfrente y salimos a ver, era el joven, que la tenía tomada de los brazos que estaba colgada de la ventana del piso 12, y el joven gritaba con desesperación pidiendo auxilio, pidiendo ayuda y al escuchar esto nosotros empezamos a gritar desde acá y los guardias del condominio Santa Cruz escucharon los gritos nuestros y salieron todos los vecinos de los dos edificios", relató.

Además, el vecino indicó que en ese momento subió el guardia con otra persona para ayudarlo pero llegaron muy tarde y la chica se le escapó de las manos al joven que la tenía sujetándola de los dos brazos, de las dos manos, después de que se cae la señorita el joven se para en la ventana y yo le gritaba desde mi condominio 'no, por favor no lo hagás!', me miró, se para, se da la vuelta en la misma ventana y queda mirando para adentro y toma el borde de la ventana y se cuelga y en ese momento ingresa una persona del condominio, no sé de dónde, imagino que es un vecino, y va y lo agarra de un brazo pero parece que no lo pudo mantener y el joven se le escapó y cayó en el mismo sitio donde cayó la señorita, fueron unas imágenes muy fuertes, nos afectó mucho ver eso y nos va a quedar grabadas por el resto de nuestra vida, todos los gritos que escuchamos que fueron durante tres minutos eran del joven, pidiendo ayuda con desesperación, gritaba y por la hora no había gente, solamente los guardias que estaban en su caceta... yo he quedado tan traumado que no quiero seguir viviendo en condominio, estoy buscando una casa, tengo nietos pequeños y esto nos ha afectado mucho", explicó.

