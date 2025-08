Vecinos reportan malos olores, turbiedad y residuos en agua

-

La preocupación por el estado del agua potable llegó a un punto crítico en la colonia Prados de Villa Hermosa y Villa Hermosa, luego de múltiples denuncias que evidencian un grave problema de salubridad.

Según vecinos, el agua llega con color marrón, olor desagradable y residuos similares a la arena. Aseguran que llevan días reportando el problema sin recibir respuestas por parte de las autoridades municipalidades.

Ante la presión vecinal, el Ministerio Público (MP) giró de oficio una solicitud al centro de salud para tomar muestras del agua de consumo humano.

Antonio Mazariegos, inspector ambiental del centro de salud, encontró agua sucia a un costado del pozo recién construido. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

El Inspector de Saneamiento Ambiental, Antonio Mazariegos, fue el encargado de recolectar cinco muestras, una de ellas en un pozo que aparentemente es el que tiene mayor contaminante.

Las otras muestras se realizaron en viviendas al azar y las escuelas locales, muestras que ya fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud, ubicado en la AMSA, para su análisis.

En la pila que se ubica en la escuela, el agua tiene un color café. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

De acuerdo con los afectados, la principal sospecha recae sobre un posible deterioro o falta de mantenimiento en las bombas que distribuyen el agua o contaminación por pozos de aguas negras.

"Nos preocupa la salud de nuestras familias. Nadie nos dice qué está pasando ni cuándo lo van a resolver porque esto lleva años", expresó una de las vecinas.

Denuncia no prospera

La denuncia en primera instancia se presentó en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Ministerio Público. "En el año 2024, el juez de asuntos municipales presentó una denuncia en contra de una empresa que distribuye agua potable en la colonia Prados de Villa Hermosa", dijo Meckrin Cano, vecina.

Las muestras van en recipientes esterilizados para evitar la contaminación. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Agregó que "en ese entonces se detectaron contaminantes como Cadmio, Plomo y Arsenio, según los resultados no cumple con las normas del CONGUANOR NTG 29001, Agua para el consumo humano, sin embargo, la municipalidad no cerró los pozos y la investigación no prosperó".