Vecinos de San Cristóbal reportan retumbo la noche de este martes

La Conred ya coordina para validar lo reportado en el área.
OTRAS NOTICIAS: Derrumbe de grandes proporciones bloquea carretera en Tecpán
La noche de este martes 30 de septiembre, vecinos de varios sectores de ciudad San Cristóbal, en el municipio de Mixco, reportaron un movimiento sísmico.
Algunos usuarios comentaron en las redes sociales que lo percibieron como un fuerte retumbo, lo que causó alarma.
De momento, se desconoce el motivo que originó este suceso, por lo que vecinos dieron aviso a las autoridades.
Verifican
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) indicó a través de su línea telefónica 119 que ya cuenta con el reporte y que realizan las coordinaciones correspondientes para validar la emergencia.