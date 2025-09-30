Versión Impresa
Derrumbe de grandes proporciones bloquea carretera en Tecpán

  • Por Geber Osorio
30 de septiembre de 2025, 14:27
El deslizamiento se suscitó en el kilómetro 121 de la ruta que conecta a Tecpán con Chiché. (Foto: Covial)

Según las autoridades ya trabajan en el área para liberar el paso. 

Este 30 de septiembre se registró un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 121 de la ruta que conecta al municipio de Tecpán, Chimaltenango; con el de Chiché, Quiché.

El deslizamiento provocado por las lluvias de las últimas horas en el territorio nacional, está siendo liberado por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), explicaron las autoridades.

El derrumbe fue ocasionado por las intensas lluvias de las últimas horas. (Foto: Covial)
El deslizamiento provocó que ambos carriles quedaran totalmente bloqueados, por lo que las autoridades coordinaron el traslado de maquinaria pesada para atender la emergencia.

A pesar de la magnitud del deslave, no se reportaron personas heridas ni daños a vehículos.

Con maquinaria trabajan las autoridades para habilitar el paso vehicular. (Foto: Covial)
