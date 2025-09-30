Derrumbe de grandes proporciones bloquea carretera en Tecpán

Según las autoridades ya trabajan en el área para liberar el paso.
Este 30 de septiembre se registró un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 121 de la ruta que conecta al municipio de Tecpán, Chimaltenango; con el de Chiché, Quiché.
El deslizamiento provocado por las lluvias de las últimas horas en el territorio nacional, está siendo liberado por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), explicaron las autoridades.
El deslizamiento provocó que ambos carriles quedaran totalmente bloqueados, por lo que las autoridades coordinaron el traslado de maquinaria pesada para atender la emergencia.
A pesar de la magnitud del deslave, no se reportaron personas heridas ni daños a vehículos.