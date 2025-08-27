Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vecinos de Villa Nueva sorprenden a dos supuestas "carteristas"

  • Por Geber Osorio
26 de agosto de 2025, 20:23
Las dos mujeres eran señaladas de robas pertenencias a usuarios de buses. (Foto: captura de video de Noti San José VN)

Las dos mujeres eran señaladas de robas pertenencias a usuarios de buses. (Foto: captura de video de Noti San José VN)

Los enardecidos lugareños buscaban justicia por su propia mano. 

OTRAS NOTICIAS: Menor desaparecido en San José Pinula es localizado con vida

En el parque de Villa Nueva fueron atrapadas dos mujeres a las que se les señala de robar pertenencias a usuarios de buses.

Los vecinos de la localidad quería actuar con sus propias manos contra las supuestas delincuentes, pero la Policía Nacional Civil (PNC) intervino.

Según las imágenes, los afectados se encontraban molestos con la situación, por lo que pedían acciones contundentes para evitar que estas mujeres sigan libres.

Sin capturas

Pese a lo ocurrido, la PNC confirmó a Soy502 que tras el incidente, estas mujeres no fueron detenidas. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar