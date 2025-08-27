Vecinos de Villa Nueva sorprenden a dos supuestas "carteristas"

Los enardecidos lugareños buscaban justicia por su propia mano.
En el parque de Villa Nueva fueron atrapadas dos mujeres a las que se les señala de robar pertenencias a usuarios de buses.
Los vecinos de la localidad quería actuar con sus propias manos contra las supuestas delincuentes, pero la Policía Nacional Civil (PNC) intervino.
Según las imágenes, los afectados se encontraban molestos con la situación, por lo que pedían acciones contundentes para evitar que estas mujeres sigan libres.
Sin capturas
Pese a lo ocurrido, la PNC confirmó a Soy502 que tras el incidente, estas mujeres no fueron detenidas.