Menor desaparecido en San José Pinula es localizado con vida

  • Por Geber Osorio
26 de agosto de 2025, 19:22
Menor desaparecido es localizado en San José Pinula. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El pequeño niño fue encontrado en un callejón cercano al lugar donde se le había visto por última vez.

EN CONTEXTO: Menor desaparece al salir de colegio en San José Pinula

El menor Yerik Mateo Ramírez Palencia, de 7 años, fue reportado como desaparecido este martes 26 de agosto al salir del colegio donde estudia.

La versión preliminar es de que durante el recreo habría salido del colegio. 

Yerik Mateo fue localizado sano y salvo cerca del lugar donde se le vio por última vez. (Foto: redes sociales)
Horas más tarde fue localizado sano y salvo por los vecinos del lugar y cuerpos de socorro, quienes juntos intensificaron la búsqueda del menor. 

Las autoridades municipales de la localidad agradecieron a la comunidad por la ayuda para encontrar a Yerik Mateo.

