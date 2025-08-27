Menor desaparecido en San José Pinula es localizado con vida

El pequeño niño fue encontrado en un callejón cercano al lugar donde se le había visto por última vez.
EN CONTEXTO: Menor desaparece al salir de colegio en San José Pinula
El menor Yerik Mateo Ramírez Palencia, de 7 años, fue reportado como desaparecido este martes 26 de agosto al salir del colegio donde estudia.
La versión preliminar es de que durante el recreo habría salido del colegio.
Horas más tarde fue localizado sano y salvo por los vecinos del lugar y cuerpos de socorro, quienes juntos intensificaron la búsqueda del menor.
Las autoridades municipales de la localidad agradecieron a la comunidad por la ayuda para encontrar a Yerik Mateo.