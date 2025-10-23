Vehículo arrastrado al intentar cruzar un río en San Marcos (video)

El conductor intentó cruzar el río tras el colapso del puente, derivado de las lluvias.
Un vehículo fue arrastrado por la corriente del río Cantzela cuando su conductor intentó cruzar el afluente la noche del miércoles 22 octubre en el caserío Tierra Blanca, municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
El incidente ocurrió luego de que el puente del lugar colapsara días atrás debido al aumento del caudal provocado por las lluvias.
Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y trabajaron junto a vecinos y autoridades locales para localizar y rescatar al conductor, por más de una hora.
El piloto fue atendido con crisis nerviosa y heridas leves.
La camioneta tipo agrícola quedó parcialmente sumergida en el río tras ser arrastrada por la fuerza del agua.