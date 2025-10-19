Versión Impresa
Localizan cuerpo de joven arrastrado por un río tras intentar rescatar una pelota

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de octubre de 2025, 09:13
Hugo Ismael Domingo Cinto, de 18 años, fue arrastrado el 17 de octubre. (Foto: Bomberos Municipales)

Quiso recuperar su pelota pero fue arrastrado.

Hugo Ismael Domingo Cinto, de 18 años, era buscado por cuerpos de socorro tras desaparecer en la corriente del río Cuilco, ubicado en el departamento de San Marcos, el pasado 17 de octubre.

Sin embargo, tuvieron que suspender la búsqueda tras las fuertes lluvias y las condiciones húmedas de esos días.

La búsqueda inició desde su desaparición el 17 de octubre. (Foto: Asonbomd)

Una día después se activó nuevamente la labor de rescate por los Bomberos Municipales Departamentales y en horas de la tarde el cuerpo sin vida de Hugo fue localizado.

(Foto: Bomberos Municipales)
El hallazgo se realizó en jurisdicción de la Aldea Ixpalzaj, municipio de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango.

