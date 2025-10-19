Localizan cuerpo de joven arrastrado por un río tras intentar rescatar una pelota

Quiso recuperar su pelota pero fue arrastrado.
EN CONTEXTO: Joven es arrastrado y desaparece tras intentar rescatar una pelota en un río
Hugo Ismael Domingo Cinto, de 18 años, era buscado por cuerpos de socorro tras desaparecer en la corriente del río Cuilco, ubicado en el departamento de San Marcos, el pasado 17 de octubre.
Sin embargo, tuvieron que suspender la búsqueda tras las fuertes lluvias y las condiciones húmedas de esos días.
Una día después se activó nuevamente la labor de rescate por los Bomberos Municipales Departamentales y en horas de la tarde el cuerpo sin vida de Hugo fue localizado.
El hallazgo se realizó en jurisdicción de la Aldea Ixpalzaj, municipio de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango.