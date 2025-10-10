Vehículo es arrastrado por corriente del río Villalobos (videos)

El hallazgo del automóvil en el río generó inquietud entre quienes transitaban por el área.
Un vehículo fue arrastrado por la corriente del río Villalobos, la tarde de este 9 de octubre.
De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el mismo fue encontrado estancado entre las piedras y la correntada del río. Mientras transeúntes lo observaban con preocupación.
Carro abandonado
Tras ser alertados por este hallazgo, los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia.
Sin embargo, las autoridades les indicaron que el carro que fue arrastrado se encontraba abandonado desde días atrás.
Además, que no habían personas atrapadas dentro del mismo.