Colisión entre automóvil y bicicleta provoca daños en poste de energía

  • Por Geber Osorio
10 de septiembre de 2025, 16:27
Ciudad de Guatemala
Daños a un poste de energía eléctrica se dieron tras el accidente de tránsito. (Foto: captura de video de Amílcar Montejo)

Agentes de la PMT ya se encuentran en el lugar retirando los obstáculos.

En la ruta 6, en la 9a. avenida de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala se registró un accidente de tránsito.

Se trata de un vehículo particular que colisionó con una bicicleta frente a la Cámara de Industria.

Esto provocó daños en un poste de energía eléctrica y la obstrucción hacia el área de la 7a. avenida.

Los Bomberos Municipales atendieron a los afectados y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) procedieron a retirar los obstáculos.

