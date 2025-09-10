Colisión entre automóvil y bicicleta provoca daños en poste de energía

Agentes de la PMT ya se encuentran en el lugar retirando los obstáculos.
OTRAS NOTICIAS: Tráiler derriba árbol de grandes dimensiones en Villa Nueva (video)
En la ruta 6, en la 9a. avenida de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala se registró un accidente de tránsito.
Se trata de un vehículo particular que colisionó con una bicicleta frente a la Cámara de Industria.
Esto provocó daños en un poste de energía eléctrica y la obstrucción hacia el área de la 7a. avenida.
Los Bomberos Municipales atendieron a los afectados y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) procedieron a retirar los obstáculos.