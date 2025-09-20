Versión Impresa
Vehículo se empotra contra árbol en el bulevar El Naranjo

  • Por Fredy Hernández
20 de septiembre de 2025, 17:56
El percance se produjo cuando el conductor perdió el control de su vehículo. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)

Varias personas se acercaron para ayudar al conductor que quedó atrapado dentro del automóvil. 

El conductor de un vehículo particular chocó contra varios árboles en el arriate central del bulevar El Naranjo, en la zona 4 de Mixco. 

De acuerdo con los Bomberos Municipales de Chinautla, que asistieron la emergencia, en el lugar encontraron al conductor de unos 30 años de edad atrapado dentro del carro. 

Además, se requirió de extintores para sofocar un incendio que se producía como consecuencia del choque. 

El conductor perdió el control de su carro y se estampó contra los árboles. (Foto: Bomberos Municipales de Chinautla)
Tras asistir al conductor, quien no fue identificado en el lugar, los socorristas lo trasladaron hacia el hospital general San Juan de Dios. 

Varios conductores que presenciaron el percance, trataron de ayudar al afectado mientras se esperaba la llegada de los bomberos. 

