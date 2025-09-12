Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vehículo vuelca tras accidente de tránsito en Boca del Monte

  • Por Geber Osorio
11 de septiembre de 2025, 21:20
Uno de los carros accidentados quedó volcado en el lugar. (Foto: PMT Villa Canales)

Uno de los carros accidentados quedó volcado en el lugar. (Foto: PMT Villa Canales)

El accidente provoca tráfico en el sector, debido a la obstaculización de la vía.

OTRAS NOTICIAS: Disparan contra conductor en el Anillo Periférico tras intento de asalto

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó la noche de este jueves acerca de un accidente de tránsito.

El percance fue protagonizado por dos vehículos particulares en la 3a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de Boca del Monte.

Uno de los carros quedó volcado, por lo que está obstaculizando las vías, complicando el tránsito en el sector.

Debido al automotor que quedó volcado, se mantiene obstaculizada la vía. (Foto: PMT Villa Canales)
Debido al automotor que quedó volcado, se mantiene obstaculizada la vía. (Foto: PMT Villa Canales)

Agentes municipales y de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el lugar brindando regulación y ordenamiento del tránsito en el área.

Asimismo, se realiza la coordinación de una grúa para retirar uno de los automotores afectados.

No se reportaron personas heridas, solamente daños materiales, según informaron las autoridades.

El otro automóvil también sufrió daños materiales. (Foto: PMT Villa Canales)
El otro automóvil también sufrió daños materiales. (Foto: PMT Villa Canales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar