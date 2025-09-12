Vehículo vuelca tras accidente de tránsito en Boca del Monte

El accidente provoca tráfico en el sector, debido a la obstaculización de la vía.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó la noche de este jueves acerca de un accidente de tránsito.
El percance fue protagonizado por dos vehículos particulares en la 3a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de Boca del Monte.
Uno de los carros quedó volcado, por lo que está obstaculizando las vías, complicando el tránsito en el sector.
Agentes municipales y de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el lugar brindando regulación y ordenamiento del tránsito en el área.
Asimismo, se realiza la coordinación de una grúa para retirar uno de los automotores afectados.
No se reportaron personas heridas, solamente daños materiales, según informaron las autoridades.