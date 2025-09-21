Vehículo vuelca en autopista de Salcajá y deja una persona fallecida

Las autoridades investigan las razones por las que se produjo en accidente de tránsito.
El conductor de un vehículo deportivo perdió el control mientras se desplazaba sobre la autopista de Salcajá, a inmediaciones del kilómetro 188.
De acuerdo con elementos de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales, en el lugar se localizó a un hombre sin vida, pese a los esfuerzos por asistirla.
Otra persona resultó herida y fue trasladada hacia un hospital de la localidad.
Sin embargo, aún no se conoce cuál de las dos víctimas se trata del conductor.
Los socorristas notificaron a las autoridades para realizar las diligencias para el traslado del cuerpo hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y una grúa para remover el vehículo de la vía principal.