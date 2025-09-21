Vehículo vuelca en autopista de Salcajá y deja una persona fallecida

EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO



Kilómetro 188 3ra fase de la autopista Salcajá, se reporta un vehículo volcado sobre la cinta asfáltica.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Salcajá informan que al llegar al lugar localizan a una persona de sexo masculino… pic.twitter.com/VgwcxbSQ0D