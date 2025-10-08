Venus Reyes, el negocio innovador en la venta de jabones y velas artesanales

-

Con su marca Venus Reyes, Jeimy Pérez combina creatividad y aroma para destacar en el mundo del emprendimiento.

Cuando decidió emprender con la venta de jabones y velas aromáticas elaboradas por ella misma, Jeimy Sarai Pérez Reyes abrió un nuevo nicho en el mercado local en San Cristóbal Verapaz.

Tal situación permitió que su negocio, conocido como Venus Reyes, se posicionara entre la población y así asegurar a su clientela.

Sus primeros conocimientos en este campo los adquirió en el Intecap. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Hace cinco años, cuando pensó en abrir su propio negocio, Jeimy se inscribió en el Intecap para aprender a elaborar productos con ayuda de la glicerina.

Más adelante, tras participar en una feria de emprendedores, decidió estudiar la preparación de velas con el uso de la parafina.

Al mismo tiempo, consultaba videos tutoriales en internet para apuntar los consejos acerca de cómo comercializar sus productos. De esta manera, supo aportarles valor agregado, como los diseños en forma de plantas y los colores, los cuales atraen la atención de los compradores.

Debido a que los materiales que utiliza son fuertes, hizo una pausa temporal por maternidad. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

En su momento, eso le permitió que representantes de instituciones y hoteles se acercaran para hacerle pedidos, ayudándole a ampliar su clientela.

Con el tiempo, echó mano de las posibilidades que ofrece Facebook para divulgar sus productos bajo la etiqueta Venus Reyes, con lo que pudo diversificar sus pedidos.

Por ahora, Jeimy se encuentra dedicada a la crianza de su primer bebé, por lo que debió tomar un descanso temporal, según lo anunció en redes el pasado 31 de julio. "Cuando sea conveniente, regresaremos para seguirle llenando su mundo de colores", escribió.

Sus artículos se han expuesto en ferias de emprendimiento locales. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

A tener en cuenta

El economista Eduardo Ramos señaló que los pequeños y medianos negocios representan una alternativa clave para la economía local.

"Promueven el empleo y la innovación, aportando al desarrollo económico de las comunidades", puntualizó.

Para echarlos a andar, recomendó empezarlos con un plan que contemple la inversión inicial, los costos de operación y las estrategias a utilizar para comercializarlos.

"No solo depende de la idea, sino de la capacidad de adaptarse al mercado y de generar valor agregado que permita diferenciarse de la competencia", detalló.