Senderismo, juegos y naturaleza: Así es el recuperado Parque Lomas de Pamplona.

El Parque Ecológico Lomas de Pamplona está de celebración por su cuarto aniversario. Este espacio, antes un vertedero informal, se ha consolidado como un vital pulmón verde de Ciudad Guatemala

El Parque Ecológico Lomas de Pamplona, es en la actualidad un pulmón verde para la ciudad. Un sitio que antes era un vertedero informal, es ahora una historia de resiliencia y trabajo en equipo.

Organizaciones y vecinos celebraron el cuarto aniversario de la exitosa recuperación de este espacio único el pasado 9 de noviembre. El cual hoy es un refugio para la biodiversidad y un punto de encuentro para deportistas, familias y amigos.

El parque anteriormente era un vertedero informal. (Foto: Archivo)

Gracias a un esfuerzo de la Municipalidad de Guatemala, el área, cuya extensión es mayor a las 10 manzanas de reserva forestal, fue completamente saneada y rehabilitada. Cuenta con varios kilómetros de senderos interpretativos y áreas de juegos infantiles, que permiten a los visitantes conectar con la naturaleza de una forma única.

Garita de control e ingreso, parqueo, senderos, ciclovías, miradores, servicios sanitarios, área de ejercicio, calistenia, bancas, mesas de ping pon, estacionamientos de bicicletas y plaza cívica.

En el lugar también se le da oportunidad a los emprendedores. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Además, incluye espacios especiales para mascotas, esto lo ha convertido en un modelo de regeneración urbana sostenibilidad.

Como los otros Parques Ecológicos existentes en la ciudad, este cuenta con diferentes espacios para actividades, también es utilizado para impartir cursos municipales donde los vecinos tienen la oportunidad de capacitarse, entre ellos el famoso proyecto NutriHuertos.

Para ingresar al lugar, que está abierto al público de lunes a domingo de 6:00 a 17:00 horas, es por 3a avenida y 11 calle, de la colonia Lomas de Pamplona, (barrancos entre zona 12 y zona 13). La entrada no tiene costo alguno.

En el parque, los vecinos encuentran diversas actividades. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Celebran a lo grande

Durante los festejos de los cuatro años se tuvo la participación de la Fundación para la Investigación Antropológica y Recursos Ambientales (FLAAR Mesoamérica), la cual llevó a cabo como eje central de la actividad una feria científica.

Se instalaron estands interactivos donde los visitantes, especialmente los niños, aprendieron sobre la flora, fauna y los ecosistemas que alberga el parque.

Por aparte, Los Scouts de Guatemala también dirigieron dinámicas grupales y talleres de habilidades al aire libre. Asimismo, se contó con la participación de la Asociación Guatemalteca de Orquideología, la Asociación Guatemalteca de Astronomía, el Centro de Estudios Conservacionistas y el Centro Nacional Antiveneno.

Atracciones