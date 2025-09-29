Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El vestuario crema está devastado: "Vivimos una situación muy triste"

  • Con información de Bernie Morales / Colaborador
28 de septiembre de 2025, 18:18
Liga Guate Banrural
Los albos solo han podido sacar tres victorias en el Apertura 2025. Son 11 puntos de 36 posibles bajo el mando del DT mexicano, Roberto Hernández. (Foto: Cremas oficial)

Los albos solo han podido sacar tres victorias en el Apertura 2025. Son 11 puntos de 36 posibles bajo el mando del DT mexicano, Roberto Hernández. (Foto: Cremas oficial)

Comunicaciones está viviendo una de sus peores crisis deportivas en los últimos años. La derrota de este domingo ante Atlético Mictlán (1-0) generó más malestar en la afición, que reclama el mal rendimiento de los jugadores y señala también al técnico Roberto Hernández.

OTRAS NOTICIAS: A punto de tocar fondo: Comunicaciones en agonía tras perder con Mictlán

Lynner García, delantero formado en las fuerzas básicas, fue uno de los pocos futbolistas blancos que hablaron al final del juego en Jutiapa. Su análisis del momento refleja lo que se siente en el vestuario crema por la crisis: tristeza.

"Es una dura situación la que estamos pasando. Yo he venido de la cantera y hoy estoy sufriendo porque no nos salen las cosas. Yo me pongo como uno de los responsables porque hoy tuve una clara para el empate y lastimosamente no la pude hacer", dijo García.

Roberto Hernández es uno de los señalados de la afición por el mal momento de los cremas. (Foto: Cremas oficial)
Roberto Hernández es uno de los señalados de la afición por el mal momento de los cremas. (Foto: Cremas oficial)

El futbolista nacional lamentó la situación del equipo y aceptó que se siente triste por no revertir esta mala racha. "Esto es futbol y cualquier cosa puede pasar, pero lo que estamos viviendo es muy triste. No logramos levantar".

José Grajeda también se expresó sobre el mal momento. "Estamos trabajando honestamente para salir de esto. Tenemos el 100% de la confianza en el profesor Hernández y en mis compañeros.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar