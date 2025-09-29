El vestuario crema está devastado: "Vivimos una situación muy triste"

-

Comunicaciones está viviendo una de sus peores crisis deportivas en los últimos años. La derrota de este domingo ante Atlético Mictlán (1-0) generó más malestar en la afición, que reclama el mal rendimiento de los jugadores y señala también al técnico Roberto Hernández.

Lynner García, delantero formado en las fuerzas básicas, fue uno de los pocos futbolistas blancos que hablaron al final del juego en Jutiapa. Su análisis del momento refleja lo que se siente en el vestuario crema por la crisis: tristeza.

"Es una dura situación la que estamos pasando. Yo he venido de la cantera y hoy estoy sufriendo porque no nos salen las cosas. Yo me pongo como uno de los responsables porque hoy tuve una clara para el empate y lastimosamente no la pude hacer", dijo García.

Roberto Hernández es uno de los señalados de la afición por el mal momento de los cremas. (Foto: Cremas oficial)

El futbolista nacional lamentó la situación del equipo y aceptó que se siente triste por no revertir esta mala racha. "Esto es futbol y cualquier cosa puede pasar, pero lo que estamos viviendo es muy triste. No logramos levantar".

José Grajeda también se expresó sobre el mal momento. "Estamos trabajando honestamente para salir de esto. Tenemos el 100% de la confianza en el profesor Hernández y en mis compañeros.