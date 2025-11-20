¡Viaja con Wingo y disfruta del turismo en Colombia!

-

Wingo es la nueva ruta aérea de Guatemala-Bogotá, una aerolínea que forma parte de Copa Airlines, la cual inició operaciones el 27 de octubre, con tres vuelos semanales: lunes, miércoles y viernes.

La apertura de esta nueva opción de viaje directo de Guatemala a Bogotá, responde al incremento de turismo entre ambos países. Haciendo más atractivo la opción de viaje, Wingo ofrece vuelos internos para otros destinos turísticos en Colombia, como: Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Bucaramanga.

Para facilitar el turismo en Colombia, Wingo cuenta con su programa Windows Vacation, ofreciendo paquetes incluyendo vuelo y hospedaje.

“ Wingo es una aerolínea de bajo costo, con excelente atención en cada viaje, creando experiencias nuevas para sorprender a nuestros clientes a bordo ” Jorge Jiménez , vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.

La aerolínea promueve diversas activaciones para sorprender a sus clientes, con viajes a destinos ocultos, celebraciones de cumpleaños a bordo, entre otras experiencias.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Descubriendo la riqueza turística de Bogotá

Colombia se ha convertido en un interés turístico para los guatemaltecos, ya sea por sus playas en Cartagena, la música y baile de Cali o su gastronomía.

Sin embargo, la capital colombiana, esconde diversos rincones llamativos para aprender de la cultura e historia, siendo el inicio perfecto del viaje.

Soy502 tuvo la oportunidad de conocer diversas actividades turísticas en Bogotá gracias a Wingo y ProColombia. Estas son algunas de las paradas que puedes incluir en tu próxima visita a la ciudad:

Monserrate: el mirador con una vista privilegiada de la Ciudad de Bogotá. Además ofrece la experiencia de viajar en teleférico.

el mirador con una vista privilegiada de la Ciudad de Bogotá. Además ofrece la experiencia de viajar en teleférico. Jardín Botánico: un recorrido de 20 hectáreas que reúne la diversidad de vegetación de Colombia, recreando los distintos ambientes en los que esta se desarrolla. Dentro del Jardín Botánico, los visitantes pueden viajar del páramo al Amazonas colombiano en una sola visita.

un recorrido de 20 hectáreas que reúne la diversidad de vegetación de Colombia, recreando los distintos ambientes en los que esta se desarrolla. Dentro del Jardín Botánico, los visitantes pueden viajar del páramo al Amazonas colombiano en una sola visita. Gastronomía acompañada de historia, viaje y narración: una experiencia sensorial para conocer la cocina colombiana se vive junto a Foodies. En esta ocasión, Soy502 preparó platillos de Cartagena inspirados en "El amor en los tiempos del cólera", de Gabriel García Márquez. Las reservaciones se realizan a través de las redes sociales de Foodies.

Experiencia Foodies (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Plaza Bolívar: el Centro Histórico de Bogotá ofrece historia en cada rincón y tiene como una de sus paradas esenciales el Museo del Oro. Además, cuenta con la reconocida Séptima Carrera, una calle peatonal llena de comercio, similar a la Sexta Avenida de la zona 1 en la Ciudad de Guatemala.

el Centro Histórico de Bogotá ofrece historia en cada rincón y tiene como una de sus paradas esenciales el Museo del Oro. Además, cuenta con la reconocida Séptima Carrera, una calle peatonal llena de comercio, similar a la Sexta Avenida de la zona 1 en la Ciudad de Guatemala. La vida nocturna de Bogotá: en el sector de Chapinero se concentra una amplia oferta para compras de moda colombiana y espacios de entretenimiento nocturno, especialmente para quienes disfrutan la salsa, las reuniones con amigos y la oportunidad de conocer más sobre la cultura local.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Para finalizar este recorrido por la Ciudad Capital de Colombia, solo queda añadir una cata de café o chocolate, para conocer cómo se disfruta estas bebidas calientes en otros países. Es así como Bogotá se convierte en un punto de inicio turístico enriquecedor para quienes desean descubrir su atractivo.