Victor González se une al programa "Viva la mañana"

El productor, presentador y locutor Victor González se unió a la familia de "Viva la mañana".

González, quien integra "Los 40 GT" 93.3 FM y estuvo en las filas de "Qué Chilero", ahora se encuentra en el famoso matutino.

En una imagen del día del niño la personalidad de la radio anunció que estará en el show televisivo.

"Feliz día del niño cumpliendo mi sueño de niño", escribió presumiendo una imagen en el famoso set. Por el momento Victor se encuentra de manera temporal.

Acerca de Victor González

Ha producido programas en televisión y radio, además de teatro musical. Su segmento es "Fórmula 40", de lunes a viernes, de 2:00 a 5:00 p. m. También conduce el programa "Del 40 al 1" los sábados de 9 a 12:00 a. m. y los domingos en diferido de 03:00 a 06:00 p. m. Ha presentado "Los 40 Music Awards" a nivel internacional.

Formó parte dle programa "'¡Qué chilero!" de TV Azteca Guate, actualmente es parte de "Viva la mañana" de Guatevisión. También es jurado de "Viva El talento".

