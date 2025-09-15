Video: Actividad con antorcha termina en una riña este 14 de septiembre

-

Participantes de la celebración se enfrentaron a personas que les lanzaban agua.

Una celebración que debía ser de alegría se convirtió en un violento enfrentamiento en la 12 avenida del Amate, zona 3 de Bárcena, Villa Nueva.

En ese lugar, un grupo de personas que regresaba de llevar la antorcha, en el marco de las celebraciones patrias, terminó involucrado en una riña con vecinos que lanzaban agua en la calle.

La situación rápidamente escaló y se fueron a los golpes, según quedó registrado en un video.

En el Amate, Bárcena, Villa Nueva, un grupo de personas que regresaban de traer la antorcha se enfrentaron con vecinos que lanzaban agua en la calle. (Foto: Captura de pantalla)

Las imágenes evidenciaron que los viajeros en el autobús se acercaron a los vecinos y les tiraron los botes con las bolsas de agua que ellos lanzaban.

Inmediatamente, comenzaron los empujones, jalones, manotazos y patadas. Mientras algunos intentaban separar a los involucrados, otros se alejaron para evitar ser lastimados.