Participantes de antorcha incendian vehículo en la Roosevelt

El automóvil habría atropellado a participantes de la antorcha, por lo que le cerraron el paso y le habrían prendido fuego con la misma.
En horas de la noche de este 14 de septiembre se registró un confuso incidente en la calzada Roosevelt y 33 avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
En ese lugar, un vehículo fue incendiado aparentemente por un grupo de personas que participaban en el recorrido de una antorcha.
De acuerdo con las versiones preliminares, el conductor de este automóvil habría atropellado a tres personas, dos que se conducían en un vehículo de dos ruedas y una mujer que era parte de la actividad con la antorcha.
Por ello, le habrían interceptado el paso e incendiado el carro, con la misma antorcha.
"Dicen que los de las antorchas le prendieron fuego a una camioneta. Hecho sucedió en calzada Roosevelt 33 avenida zona 7. Varias personas huyeron, dicen que habían envases de cerveza dentro", afirmó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Según Montejo, la Policía Nacional Civil (PNC) se quedará a cargo de los vehículos involucrados. Además, no se localizó al conductor.