Un árbol cae sobre dos vehículos estacionados en zona 14

Autoridades informan que tras el incidente no hubo personas heridas.

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre dos vehículos en la ciudad de Guatemala, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Este inconveniente podría haber sido provocado por los fuertes vientos que se han registrado este martes, en la ciudad de Guatemala.

El incidente provocó que los dos carros resultaran dañados, servicios telefónicos afectados, al igual que cables de fibra óptica y cables de televisión.

La calle donde cayó el árbol quedó obstaculizada por unos momentos. (Foto: Amílcar Montejo)

No se reportan heridos, el paso vehicular fue inhabilitado por unas horas debido a que el árbol obstaculizó toda la calle.

El hecho ocurrió en la 5a. avenida y 16. calle de la zona 14 capitalina, la tarde de este martes 26 de agosto.